Professores fazem paralisação de três dias

Os professores municipais e estaduais param por três dias a partir desta segunda-feira, 17, em adesão ao movimento nacional. A categoria pede o cumprimento da lei que estabelece um piso nacional, investimento dos royalties do petróleo na educação, 10% do PIB para educação pública e votação imediata do Plano Nacional de Educação (PNE).

As aulas na rede estadual são interrompidas uma semana após o início do ano letivo. O calendário começou atrasado em consequência a greve de 2012, quando os professores cruzaram os braços por mais de cem dias. Com o início das aulas mais tarde, do que na rede municipal e privada, e a Copa do Mundo, as atividades na rede estadual devem terminar em 26 de janeiro de 2015.

