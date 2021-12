Professores fazem ato na Praça da Piedade

Os professores estaduais e municipais se reuniram nesta terça-feira, 18, segundo dia de paralisação, na Praça da Piedade. A categoria discutiu o movimento nacional, que segue até quarta, 19. Eles pedem o cumprimento da lei que estabelece um piso nacional para dos docentes, além do repasse de 75% dos royalties do petróleo e 10% do PIB para educação e votação do Plano Nacional de Educação (PNE).

De acordo com o Sindicato dos Professores do Estado da Bahia (APLB), a paralisação não deve interferir no calendário de aulas, já que o movimento acontece todos os anos e já era programado.

Segundo o presidente da APLB, Rui Oliveira, os docentes estaduais se reúnem na quinta, 27, com o governo para discutir a campanha salarial da categoria.

