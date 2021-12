Professores estaduais paralisam atividades nesta terça-feira

Após a greve de 115 dias em 2012, os professores da rede estadual da Bahia paralisam as atividades nesta terça-feira, 27, em protesto contra o calendário do ano letivo de 2013.

Por conta da diferença na quantidade de dias em greve entre as escolas baianas, o governo do estado aprovou dois calendários diferentes, um com início em março e outro, em abril. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) reprova a decisão e reivindica uma data única.

A categoria se reúne em assembleia nesta terça, às 9h, no Ginásio dos Bancários (Aflitos), para defender a proposta, além do reajuste salarial - aprovado em 14% pela Câmara Municipal nesta segunda-feira, 26 - e das reivindicações que não foram atendidas após a greve deste ano. "Não podemos realizar a matrícula e ter férias em períodos diferentes, por isso defendemos o calendário único. Também aprovamos uma mobilização permanente para cobrar os pleitos que não foram atendidos no final da greve", afirma Ivana Leony, diretora social da APLB.

