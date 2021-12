Professores estaduais anunciam paralisação nesta quarta

Os professores estaduais decidiram paralisar as atividades nesta quarta-feira, 16. Eles pretendem participar da assembleia geral dos servidores estaduais, que vai acontecer no ginásio de esporte dos Bancários, na ladeira dos Aflitos. Os funcionários públicos são contra a proposta de governo de dividir em duas vezes o pagamento do reajuste linear, sendo 2% pago em abril retroativo a janeiro e 3,91% em julho, totalizando 5,91%.

adblock ativo