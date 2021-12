Professores encerram greve em Feira de Santana após 23 dias

Os professores da rede municipal de ensino de Feira de Santana (a 109 km de Salvador) decidiram em assembleia, nesta quinta-feira, 6, encerrar a greve que já durava 23 dias. As aulas serão retomadas na manhã de sexta-feira, 7, segundo o sindicado dos professores da cidade.

As atividades foram paradas no dia 15 de março, quando houve uma mobilização nacional dos professores. A previsão era de a paralisação durar dez dias e os docentes retomassem as atividades no dia 27 do mesmo mês. Porém, os professores de Feira de Santana aproveitaram a parada e deflagram greve por tempo indeterminado. Cerca de 46 mil alunos da rede municipal ficaram sem aulas durante o período da paralisação, conforme a categoria.

Para o fim da greve, os professores aceitaram a proposta de reajuste oferecida pela prefeitura, que foi de 7,64% dividido em duas parcelas, sendo a primeira a ser paga em abril - retroativa ao mês de janeiro -, e o restante em julho.

O governo municipal ainda aceitou a alteração de carga horária de 20 para 40 horas semanais para os professores que apresentaram solicitação.

"As aulas serão retomadas já amanhã. Vamos elaborar um calendário de reposição das aulas com a Secretaria de Educação e levar para ser aprovado pelo Conselho. Os estudantes não podem ser prejudicados. Esse ano já repomos aulas do ano passado. Precisamos garantir os 200 dias letivos", disse a diretora do sindicato dos professores de Feira de Santana, Marlede Oliveira.

Nota oficial

Em nota divulgada em seu site oficial, a prefeitura informou que ainda manterá a gratificação de 15% sobre os salários dos professores de Ensino Fundamental I (1º ao 5º) e o parcelamento em três anos do mesmo incentivo aos demais professores de Ensino Fundamental II.

Segundo o comunicado da prefeitura, o município passa a utilizar 95% do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) no pagamento dos docentes.

