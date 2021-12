Professores e servidores da UFBA entram em greve

Professores e técnicos administrativos da Universidade Federal da Bahia (Ufba) decretaram greve por tempo indeterminado, nesta quinta-feira, 28. Os professores aderiram à paralisação deflagrada pelo Sindicato Nacional de Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes) e que já teve a adesão de instituições em pelo menos 17 estados.

Os técnicos administrativos das outras universidades federais da Bahia - Ufob (do Oeste), UFRB (do Recôncavo) e UFSB (do Sul) - também estão paralisados. As decisões foram tomadas após assembleias na manhã e tarde desta quinta.

De acordo com o professor da Ufba, Leandro Colling, que esteve na reunião 212 professores acataram a paralisação que deve começar imediatamente. Oitenta docentes foram contra. Um dos motivos para a greve, é a falta de verbas com os cortes do governo federal.

O Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Universidades Públicas Federais no Estado da Bahia (Assufba), afirma que a paralisação faz parte de um movimento nacional, que busca mais investimentos e reajuste salarial.

Para Euler Penha, coordenador do Assufba, os técnicos não conseguem atender de forma digna as demandas internas e externas. "Somos cerca de 3.100 técnicos para cerca de 45 mil alunos e docentes, além da população", informa. Segundo Penha, o número de técnicos é o mesmo desde antes da ampliação das Universidades, com a criação da Ufob, UFRB e UFSB.

Outro ponto que está em pauta é o reajuste salarial que, de acordo com o coordenador, não acontece desde 2012. "O reajuste de 2012 foi dividido em três, anos, ou seja, estamos esse tempo todo sem ganho real", declarou.

Segundo o coordenador, a maternidade-escola da Ufba (Climério de Oliveira) funciona sobrecarregada. "Operamos 450% acima da nossa capacidade".

A reportagem tentou contato com a assessoria da Ufba, mas até a publicação desta matéria não obteve sucesso.

