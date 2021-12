Professores decidem manter greve em Feira de Santana

Em assembleia realizada na tarde desta terça-feira, 23, os professores da rede pública municipal de Feira de Santana acataram a proposta do governo local de incorporar, de forma gradativa, 1/3 do tempo contratado, para planejar e organizar as aulas.

De acordo com a coordenadora do Sindicato dos Professores - APLB, Marlede Oliveira, no entanto, a plenária decidiu que a greve só será encerrada depois que a gestão municipal encaminhar um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, contemplando a proposta que foi encaminhada aos docentes.

Para os professores com carga horária de 20h semanais, a proposta dará 2h de reserva ainda este ano, mais 2h em 2016 e 3h em 2017. Para os professores com carga de 40h semanais, será o dobro disso.

Paralisação

Os professores estão em greve desde o dia 11 deste mês. Uma nova assembleia está prevista para a próxima sexta, 26.

A rede conta com 47 mil alunos matriculados, mas não há um número consensual entre a Secretaria de Educação e o Sindicato - APLB sobre o número de estudantes que está tendo aula, já que a adesão dos sindicalizados não contempla 100% dos profissionais. Além disso, o município providenciou professores substitutos em algumas unidades de ensino.

