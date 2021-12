Professores de universidades estaduais entram em greve

Os professores das quatro universidades estaduais da Bahia estão em greve por tempo indeterminado. Três instituições pararam as atividades nesta quarta-feira, 13. A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) foi a primeira a paralisar nesta segunda-feira, 11.

De acordo com Abraão Penha, diretor da Associação dos Docentes da Universidade da Bahia (Aduneb), os portões ficarão fechados até o dia 15 de maio. Com isso, estão com as atividades paradas a Universidade do Estado da Bahia (Uneb), a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), a Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) e a Uefs.

"Nossa principal reivindicação é o aumento de 5% para 7% da receita líquida de impostos para as universidades. Esse aumento impacta diretamente na estrutura e pesquisas das universidades", disse Abraão. "Também queremos a execução do estatuto do magistério do ensino superior, o nosso plano de cargos e salários", completou.

O diretor informou que já marcou uma reunião com o governo no dia 19 de maio, na Secretaria de Educação (SEC), em Salvador.

Em nota, a SEC afirma que o orçamento das universidades estaduais é 10,3% maior em 2015, o que totaliza um investimento de R$ 1.126.500.000,00. Segundo a secretaria, algumas reivindicações dos docentes já foram atendidas, como as promoções e progressões (plano de cargos e salários), que estavam na Secretaria da Administração para o pagamento na folha de maio.

A secretaria informa também que autorizou a contratação de professores substitutos, baseada no cronograma apresentado pelas universidades.

adblock ativo