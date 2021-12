Professores de Lauro de Freitas protestam por melhorias na educação

Um grupo de professores da rede municipal de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), protestaram na manhã deste sábado, 29, pedindo melhorias na área de educação na cidade. O movimento aconteceu durante o desfile cívico pelos 55 anos de emancipação do município.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Lauro de Freitas (Asprolf), os profissionais reivindicam uma infraestrutura adequada nas escolas, que sofrem com a falta de carteiras para os alunos, mesas para o professor; além da escassez de material básico, como papel ofício e itens de higiene para as creches.

Organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Lauro de Freitas (Asprolf), a manifestação saiu do fim de linha de Lauro de Freitas e seguiu até a praça Matriz, onde fica a prefeitura.

adblock ativo