Professores de Lauro de Freitas param e ocupam prédio

Os trabalhadores municipais da educação de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), decidiram paralisar as atividades a partir desta terça-feira, 2, devido o atraso nos salários.

A categoria fez um protesto durante esta manhã em frente ao prédio da Secretaria Municipal de Governo (Segov), na Estrada do Coco, para pressionar o Executivo a quitar o débito, que, segundo a categoria, não se limita apenas aos servidores da educação. Os manifestantes também ocuparam o prédio da secretaria.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do município de Lauro, uma comissão foi recebida pelo secretário municipal da Fazenda, Antônio Barreto de Oliveira, que informou que a prefeitura não fará o pagamento. Por isso, em assembleia durante a manifestação, a categoria resolveu paralisar as atividades.

O salário deveria ter sido pago na última sexta-feira, 29. Com faixas e palavras de ordem, como 'Fora Temer, Fora Márcio,' os trabalhadores reivindicaram o pagamento dos salários, a volta da escolha direta pela comunidade escolar de diretor e vice de escola, a antecipação da primeira parcela do 13º salário, que antes era pago em junho.

A reportagem do Portal A TARDE tentou contato com a Prefeitura de Lauro de Freitas, mas não obteve retorno.

