Professores de Lauro de Freitas encerram greve

Os professores da rede municipal da cidade de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), decidiram suspender a greve. A decisão foi tomada em assembleia realizada na tarde desta segunda-feira 1º, na Escola Municipal Dois de Julho, no bairro de Itinga, 14 dias após o início do movimento. As aulas devem ser retomadas nesta terça-feira, 2.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Lauro de Freitas (ASPROLS), a decisão dos docentes por suspender o movimento levou em consideração o prejuízo que a paralisação causa aos estudantes.

Mesmo com o retorno das aulas, o sindicato afirma que a categoria continua mobilizada, para cobrar da prefeitura da cidade soluções para os problemas na educação do município, o maior deles, segundo os docentes, o déficit de professores.

Na última quinta-feira, 28, a Justiça determinou que a greve era ilegal e estabeleceu multa diária de R$ 10 mil caso os professores não voltassem ao trabalho.

Em nota, a Secretaria de Educação do município informou que, no dia 26 de maio, convocou 30 professores aprovados pelo concurso REDA, realizado neste ano, e nesta segunda, 1º, convocou mais 30 profissionais de ensino fundamental.

adblock ativo