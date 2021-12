Professores de Itabuna em greve acampam na prefeitura

Professores da rede municipal de ensino de Itabuna, na região sul do estado, estão há mais de 24h acampados no prédio da prefeitura. A categoria está em greve há 13 dias e insatisfeita com a manutenção da proposta de 8%, parcelada em duas vezes, ofertada pelo prefeito Claudevane Leite. Os professores pedem pelo menos 13,01%, índice determinado pelo Ministério da Educação.

Cerca de 60 professores dormiram nesta terça-feira, 2, na prefeitura e na manhã desta quarta-feira, 3, mais 300 compareceram para reforçar o movimento, informou o Sindicato do Magistério Municipal Público de Itabuna (Simpi). Os professores também querem a atualização dos pagamentos do FGTS, melhores condições de trabalho, reforma nas escolas e regularização do vale-transporte.

De acordo com a presidente da Simpi, Professora Carminha Oliveira, a Procuradoria Municipal já entrou com ação de pedido de ilegalidade da greve perante o Tribunal Regional do Trabalho em Salvador, mas até o momento os Desembargadores não se manifestaram acerca do pedido de liminar do governo. "Nossa greve é legítima. Estamos lutando por aquilo que a lei nos garante. Temos uma decisão judicial a nosso favor e é por esta que estamos lutando", afirma a presidente.

