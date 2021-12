Professores de Feira de Santana decidem manter greve

Professores da rede municipal de ensino de Feira de Santana realizaram uma assembleia nesta quinta-feira, 7, e decidiram continuar com a greve. O início do ano letivo ocorre na próxima segunda,11.

Conforme o site Acorda Cidade, a presidente do sindicato dos professores APLB-Feira, Marlede Oliveira, informou que uma nova assembleia será realizada no próximo dia 18.

Ainda de acordo com Marlede Oliveira, a luta da categoria é pela reformulação do plano de carreira e pelo pagamento dos precatórios e que o sindicato vai entrar com uma ação no Ministério Público.

