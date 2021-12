Professores de Feira aderem à greve nacional da categoria

Os professores municipais e estaduais de Feira de Santana aderiram à paralisação nacional que começou nesta segunda-feira, 17, e se estende até a quarta-feira, 19. A adesão na cidade foi de 100%, deixando cerca de 90 mil alunos fora das salas de aula, o que gerou reclamações por parte de alguns pais.

Maria de Fátima Silva, que tem uma filha cursando o 2º ano do ensino médio, acha justa a reivindicação dos professores mas acredita que eles poderiam buscar alternativas para serem atendidos. "Tem uma semana que as aulas começaram e agora param três dias. O ano letivo já está comprometido devido à greve ocorrida em 2012 e a Copa do Mundo, agora vêm estas paralisações", frisou.

A categoria pede o cumprimento da lei que estabelece um piso nacional, investimento dos royalties do petróleo na educação, 10% do PIB para educação pública e votação imediata do Plano Nacional de Educação (PNE).

Para Indiacira Boaventura, diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado (APLB-BA), os cerca de 9 mil professores da rede municipal e estadual da cidade aderiram à paralisação, que serve para a valorização dos profissionais de Educação. "Queremos um ensino público melhor. Ele é responsável por 80% dos estudantes brasileiros, infelizmente, a única forma para que sejamos ouvidos é pararmos. Se não há investimento na educação, não se pode fazer algo com qualidade", disse.

A reportagem de A TARDE esteve em algumas escolas públicas nesta manhã. No Centro Integrado de Educação Assis Chateaubriand, um dos maiores na cidade, o que se via eram salas vazias. Até as lanchonetes que funcionam em uma praça em frente à unidade estavam fechadas. "A nossa maior clientela são os alunos, professores e funcionários da escola, como está paralisado, temos que fechar para não termos prejuízos maiores", afirmou Creuza Lima, proprietária de uma dos estabelecimentos.

Várias atividades marcam os dias de paralisação. Nesta segunda, uma assembléia foi realizada com professores da rede municipal. Nesta terça-feira, 18, os professores do município e estado viajam para Salvador onde participam de manifestação. Na quarta-feira, o ato será em Feira de Santana, onde os professores sairão em caminhada pelas ruas do centro da cidade. Antes, eles realizam um ato em frente ao Fórum Desembargador Filinto Bastos.

O ano letivo da rede estadual teve inicio no dia 10 de março, consequência da greve de 2012, quando os professores cruzaram os braços por mais de cem dias. Com o início das aulas depois do começo das redes municipal e privada, e a Copa do Mundo, as atividades na rede estadual devem terminar em 26 de janeiro de 2015.

A diretora da Direc 2, Nivea Maria Oliveira, informou que a paralisação estava anunciada desde o ano passado e que por isto o calendário escolar deste ano foi planejado contando com estes três dias de paralisação e que os alunos terão reposição de aulas aos sábados.

A secretaria municipal de educação informou que o calendário escolar deste ano prevê 200 dias de aula e que o período de paralisação não está incluso, já que a mesma só foi informada da suspensão das atividades recentemente. Mas que o órgão estará verificando junto ao Conselho de Educação a possibilidade de reposição das aulas.

