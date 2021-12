Professores de Barreiras cobram salários atrasados

Os professores e trabalhadores da rede pública municipal de Barreiras, que atuaram este ano através de contrato, fizeram uma manifestação, nesta segunda-feira, 17, em frente à Prefeitura protestando contra o atraso no pagamento dos salários. O grupo, com cerca de 100 pessoas, tentou falar com a prefeita Jusmari Oliveira. No entanto, sem conseguir o intento, eles fecharam a Avenida Clériston Andrade em frente a prefeitura por uma hora para chamar a atenção da comunidade.

"O último mês que recebemos foi setembro, portanto, já estamos com os salários de outubro e novembro atrasados e não temos perspectivas de receber o mês de dezembro", disse o professor Irtenizio Cardoso, decepcionado por não ter conseguido um encontro com a prefeita. Ele salientou que alguns professores já entraram na Justiça do Trabalho "para receber ao que têm direito. Mas o certo é que nos paguem logo, pois na Justiça pode demorar muito", reclamou.

Já a professora Rosimeire Marques, afirmou que este ano outros atrasos no recebimento dos salários castigaram a classe. "Mais de uma vez tive a energia e a água cortados, por falta de pagamento. Além de constrangedor, é muito difícil a gente ter ânimo para dar aula, sabendo que está devendo na praça, mesmo tendo dinheiro para receber", destacou.

Apesar de vários contatos com a assessoria de comunicação da prefeitura de Barreiras, a reportagem não obteve um posicionamento oficial sobre a situação de pagamento dos professores e demais funcionários da educação, que estão cobrando salários atrasados. Na Secretaria de Educação, ninguém foi encontrado para falar sobre o assunto.

