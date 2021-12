Professores das universidades estaduais encerram greve

Os professores das universidades estaduais da Bahia decidiram, nesta quinta-feira, 6, encerrar a greve que já durava 86 dias. O fim do movimento foi oficializado após a assinatura do acordo por representantes do governo e do Fórum das Associações dos Docentes das Universidades Estaduais (Uneb, Uefs, Uesb e Uesc).

Entre as reivindicações da categoria aceitas pelo governo está a revogação da Lei 7176/97, possibilitando uma maior autonomia administrativa e financeira para as universidades. A minuta de lei em substituição será encaminhada à Assembleia Legislativa em até 60 dias.

Além disso, de acordo com a proposta aprovada por docentes e gestores, serão implantados, em até 60 dias, todos os processos relacionados com as carreiras "represados" desde 2012.

São situações como promoções, progressões e mudanças de regime de trabalho. Para as promoções em 2016, o movimento dos docentes protocolou um ofício solicitando o agendamento de uma reuniões ainda este ano para continuidade das conversas e deliberações sobre o tema.

Promessa

O governo estadual, por meio da Secretaria da Educação (SEC), comprometeu-se, ainda, em não realizar cortes e contingenciamento orçamentário nos recursos destinados às universidades do estado até o final deste ano.

Este orçamento representa um aumento de 10,3% em relação ao que foi destinado para as instituições de ensino superior no ano passado, totalizando um montante de R$ 1.126.500. No caso da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), a greve também colaborou para a futura instalação do processo Estatuinte na instituição.

Os docentes agora vão se reunir para redefinir o calendário para este ano. As atividades deverão ser reiniciadas na próxima segunda-feira.

