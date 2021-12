Professores da Uneb paralisam as atividades a partir desta segunda

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) amanheceu de portões fechados nesta segunda-feira, 6, em função da paralisação dos professores, que deve continuar até sábado, 11, em todas as 24 unidades da instituição distribuídas no estado. A decisão foi tomada no dia 25 de julho, durante assembleia da categoria.

Os docentes protestam contra os problemas causados pela crise orçamentária, sobretudo em relação à ameaça do corte das passagens intermunicipais aos professores - que dependem das mesmas para trabalharem nos campi do interior -, que deve ocorrer em outubro deste ano. Além disto, os docentes também reclamam da falta de infraestrutura e exigem maior orçamento para a univesidade.

Neste primeiro dia de paralisação, os professores fazem panfletagem em frente ao campus de Salvador, no bairro do Cabula, e realizam uma programação que inclui café da manhã, falas dos docentes e apresentações culturais. A expectativa é que a manifestação tenha a adesão de estudantes e servidores técnicos.

Segundo o coordenador-geral da Associação dos Docentes da Uneb (Aduneb), Milton Pinheiro, a categoria reivindica a alteração do Decreto de Lei 6.192/97, que limita a compra de passagens, por parte da reitoria da universidade, a apenas 72 km do local de moradia do professor. De acordo com a associação, os professores pressionam a reitoria para uma solução definitiva a questão desde 2015.

SEC responde

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) disse que "as secretarias do Estado dialogam com as universidades e dão tratamento isonômico a todas as categorias". Além disso, o órgão informou que "mantém o orçamento das universidades estaduais em R$ 1,4 bilhão. Os repasses estão sendo realizados dentro da disponibilidade financeira do Estado no contexto do orçamento geral das quatro instituições estaduais de ensino superior (IES)".

Ainda no comunicado, a SEC acrescentou que "os processos de promoção e progressão na carreira estão ocorrendo no âmbito de cada universidade, com gerenciamento próprio por cada uma delas. Tanto para docentes, quanto para técnicos administrativos" e que, "sobre o reajuste salarial, o Estado esclarece que, por força da arrecadação inconstante, as reposições lineares anuais estão suspensas".

Sobre outra reclamação dos docentes, que é com relação à suspensão das passagens intermunicipais, a secretaria disse que "a universidade possui autonomia na gestão e está submetendo processo pertinente às recomendações sobre o limite das distâncias, previstas no Decreto n°. 6.192 de 1997".

A assessoria da universidade esclareceu que o Estado suspendeu as reposições lineares dos reajustes salariais devido as arrecadações inconstantes.

- Durante o diálogo entre a universidade e o governo, ficou acordada a realização da seleção pública para contratação de novos professores e técnicos-administrativos, já autorizada, até a conclusão da elaboração do processo do Concurso Público.

- Em relação à Assistência Estudantil, informa que, através do programa Mais Futuro oferece auxílio financeiro e também oportunidades de estágio no setor público, para estudantes das universidades estaduais baianas, que estejam em condições de vulnerabilidade socioeconômica, assegurando, assim, a permanência desses estudantes nos cursos de graduação. O programa já atendeu 8.303 universitários, sendo a Uneb a maior detentora de bolsas de auxílio permanência e estágios.

- Com o programa Partiu Estágio atende universitários de instituições estaduais, federais e particulares situadas na Bahia, regularmente matriculados em curso presencial e que tenham concluído pelo menos 50% da graduação. Desde o seu lançamento, em abril do ano passado, já foram contratados mais de 6,4 mil jovens para atuarem no serviço público baiano.

