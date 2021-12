Professores da Uneb mantêm greve até assinatura de acordo

Os professores da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) decidiram manter a greve durante a assembleia realizada na tarde desta segunda-feira, 3.

A manutenção do movimento - que já dura 84 dias - deve permanecer até a assinatura da Minuta de Acordo discutida com o governo. A próxima reunião entre representantes das duas partes está marcada para esta quinta-, 6.

Segundo informações da Associação dos Docentes (Aduneb), a greve da cateogira será encerrada assim que a Minuta foi assinada.

Os professores das outras universidades estaduais (Uefs, Uesb e Uesc) também participarão de assembleias até esta quinta.

Entre as reivindicações estão a garantia do orçamento deste ano sem cortes, a devolução dos cortes financeiros que foram feitos no primeiro trimestre, a revogação da Lei 7176/97 e a implantação de todas as promoções, progressões e mudanças de regime de trabalho.

