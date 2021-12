Professores da Uneb e Uesb entram em greve por tempo indeterminado

Os professores da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) e da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) decidiram entrar em greve por tempo indeterminado, após se reunirem em assembleia geral, nesta quinta-feira, 4. Já os docentes da Universidade Estadual De Santa Cruz (Uesc) votaram pela manutenção do estado de greve.

A votação na Uneb aconteceu no teatro da instituição, no bairro do Cabula, em Salvador. Foram 141 votos a favor da paralisação imediata. A categoria ainda vai deliberar os próximos rumos da greve. A decisão começa a valer a partir da próxima segunda, 8.

Na quarta, 3, os docentes, que estavam em estado de greve desde o último dia 28, ocuparam o prédio da reitoria da universidade como parte da agenda de mobilização.

Assembleia reuniu o corpo docente no teatro da Uneb

Segundo a Associação dos Docentes da Universidade do Estado da Bahia (Aduneb), mesmo após uma reunião com o governo na quarta, quando foi apresentada uma proposta como parte das reivindicações, a avaliação da categoria é de que nenhuma proposta concreta foi apresentada.

A Aduneb ressaltou ainda que, conforme a lei, a greve só começará 72h após a decisão tomada nesta quinta. Dentre as exigências, estão o respeito aos direitos trabalhistas (confira as pautas de reivindicações abaixo).

Com a greve, todos os 24 campi da instituição no estado estarão fechados até que haja uma negociação com o governo e as demandas sejam atendidas.

Atividades docentes na Uesb serão suspensas a partir da próxima terça, 9,

Uesb

Na tarde desta quinta, os professores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), em Vitória da Conquista (distante 517 Km de Salvador), também decidiram entrar em greve por tempo indeterminado.

As atividades docentes na Uesb serão suspensas a partir da terça, 9, Antes, na próxima segunda, eles fazem uma nova reunião com o governo.

Professores da Uesc esperam negociação para decidir se deflagram greve

Já os professores da Universidade Estadual De Santa Cruz (Uesc), em Ilhéus (a 472 km de Salvador) votaram nesta quinta pela manutenção do estado de greve.

A categoria aguarda respostas em relação às reivindicações na primeira rodada de negociação, agendada para segunda. O resultado será avaliado em assembleia na quarta, 10, quando a deflagração da greve volta a ser apreciada.

Governo ‘surpreso’

Por meio nota, o governo do estado informou que foi “surpreendido pelos professores”. A nota aponta que “lideranças do governo participaram de reunião com integrantes do Fórum das Associações Docentes das Universidades Estaduais Baianas (ADs), marcando o compromisso com diálogo, inclusive com definição conjunta de uma nova agenda para a próximadia segunda.

