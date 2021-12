Professores da Ufba decidem manter greve após assembleia

Os professores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) decidiram manter a greve que completa 111 dias nesta terça-feira, 15. A definição ocorreu na assembleia realizada nesta tarde e foi confirmada pelo Sindicato dos Professores das Instituições Federais do Ensino Superior da Bahia (Apub).

Segundo a Apub, dos docentes presentes, 210 foram a favor da manutenção da paralisação e 63, contra. Houve três abstenções.

As principais reivindicações da categoria são o fim do contingenciamento de 40% das verbas destinadas pelo Ministério da Educação (MEC) à universidade, reajuste salarial acima da inflação, reestruturação da carreira e melhores condições de trabalho.

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) informou, em agosto, que o semestre letivo 2015.1 não será cancelado e que os alunos matriculados terão as cargas horárias das disciplinas garantidas e o semestre 2015.2 ocorrerá normalmente, em período a ser definido.

A greve atinge quatro universidade federais, além da Ufba, a do Recôncavo da Bahia (Ufrb), do Oeste da Bahia (Ufob) e do Vale do São Francisco (Univasf) também estão paralisadas. Somente a Universidade Federal do Sul da Bahia (Ufsb) não está em greve.

