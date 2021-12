Professores da Uesb e Uesc param atividades por 24h

Funcionários e professores das universidades estaduais do Sudoeste da Bahia (Uesb) e de Santa Cruz (Uesc) fazem uma paralisação nesta terça-feira 1º, em ato por mais recursos para as instituições.

A mobilização também foi aderida por associações que representam servidores e professores das universidades estaduais da Bahia (Uneb) e de Feira de Santana (Uefs), que vão parar as atividades, mas participam do um ato que está sendo realizado nesta terça, na Assembleia Legislativa da Bahia, localizado no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Segundo informações Associação dos Docentes da Universidade do Estado da Bahia (Aduneb), a paralisação afeta os cerca de 1.110 professores e 500 servidores técnicos da universidade, nos campi de Jequié, Vitória da Conquista e Itapetinga.

A Secretaria da Educação e da Administração do Estado da Bahia dizem que reconhecem o momento de dificuldades econômicas e afirmam que o orçamento das quatros universidades está garantido, desde o início do ano, sem contingenciamento.

"As universidades têm autonomia para a gestão dos seus recursos, de acordo com suas necessidades administrativas, ficando sob a responsabilidade da reitoria, em momentos de dificuldade, também redefinir e estabelecer as prioridades dos seus gastos", diz o comunicado.

