Professores da rede estadual param por 24 horas nesta quarta

As aulas na rede estadual estão suspensas nesta quarta-feira, 2, por conta da paralisação de 24 horas dos professores. Esse é o quarto dia que a categoria para as atividades em menos de um mês do início do ano letivo.

O calendário de 2014 começou mais tarde do que na rede municipal e privada em decorrência do atraso no encerramento do ano letivo de 2013, por conta da greve de professores de 2012. A previsão é que as aulas terminem em 26 de janeiro de 2015, já que esse ano o recesso será de 30 dias durante a Copa do Mundo de 2014.

Os docentes reivindicam reajuste salarial e pagamento da URV. Eles se reúnem nesta manhã em frente a Assembleia Legislativa da Bahia.

