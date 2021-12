Professora travesti é encontrada morta dentro de casa em Taperoá

A travesti Edson Santos Vidal foi encontrada morta na última segunda-feira, 3, dentro de sua própria casa, no município de Taperoá (distância de 141 km de Salvador). Ela trabalhava como professora municipal na cidade.

Segundo o portal Alta Pressão Online, a vítima foi encontrada com sinais de golpes de um objeto cortante, que, segundo investigações, pode ter sido uma faca. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

O corpo de Edson foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Valença. O sepultamento ocorreu na última terça-feira, 1, em Taperoá. Por conta do crime, a prefeitura da cidade emitiu uma nota suspendendo as atividades festivas de réveillon.

"Pelo motivo do falecimento do Professor Edson dos Santos Vidal, todas as festividades de final de ano como, atrações musicais e queima de fogos estão canceladas."

A Prefeitura de Taperoá emitiu nota na última segunda-feira,31, suspendendo atividades festivas de réveillon.

