Professora é morta na Bahia após terminar relacionamento

A professora Marilene Silva, de 37 anos, foi morta pelo ex-namorado, no município de Maiquinique, no sul da Bahia, no último domingo, 3. De acordo com informações da delegacia da cidade, a mulher havia terminado o relacionamento com Adenildo Ferreira de Aragão, 27 anos, no dia anterior ao crime.

Conforme a polícia, os dois já haviam morado juntos, mas há quatro meses viviam em casas diferentes. No sábado, 2, Marilene optou por terminar o relacionamento em definitivo. Porém, no dia seguinte, a mulher foi surpreendida por visita do ex-namorado.

Após uma breve discussão pela janela da casa onde ela morava com o filho caçula de 17 anos, Adenildo invadiu a residência e esfaqueou a professora em diversas partes do corpo.

Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o adolescente de 17 anos, que presenciou o momento do assassinato, não foi ferido. Segundo a polícia, o criminoso não tentou atacar o jovem.

Depois de golpear a professora, o homem tentou se matar usando a mesma faca. Vizinhos acionaram a polícia e o homem foi socorrido para o Hospital Base de Vitória da Conquista.

Ele recebeu alta na segunda-feira, 4, e foi encaminhado até a delegacia de Maiquinique, onde segue preso nesta terça, 5. Adenildo, prestará depoimento à polícia e está à disposição da Justiça. Depois do assassinato, o corpo da professora foi removido por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que fará a necropsia.

