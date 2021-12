Professora é morta e ex-namorado é o principal suspeito

A professora Ana Tereza Leone, 48 anos, foi morta a facadas em Santo Amaro (a 80 quilômetros de Salvador). De acordo com a delegacia da cidade, a mulher havia sido vista pela última vez na terça-feira, 29, quando deixou a escola onde dava aula. O ex-namorado de Ana foi preso e é o principal suspeito.

Ainda na terça, a polícia localizou o carro da professora em um terreno baldio, no distrito de Oliveira dos Campinhos. Alguns metros depois, no mesmo terreno, o corpo dela foi encontrado com marcas de golpes de faca.

Em posse do ex-namorado de Ana, que não teve o nome revelado, foi apreendido um celular com conversas que apontam que a vítima estava sendo ameaçada pelo ex-namorado. Na manhã desta quinta, 31, o suspeito segue na delegacia da cidade à disposição da Justiça.

adblock ativo