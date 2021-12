Professora é morta a tiros em Juazeiro; suspeita de ser a mandante é detida

A professora Elida Márcia de Oliveira Nascimento Souza foi morta a tiros, na manhã da segunda-feira, 20, enquanto sai de casa para trabalhar com o seu companheiro e a filha, na cidade de Juazeiro (distante a 514 Km de Salvador).

O crime ocorreu por volta das 5h30, no bairro Alto do Alencar. A vítima era professora de uma escola particular da cidade. A principal suspeita de ser a mandante do crime está detida.

De acordo com o blog Calila Noticias, a delegada Lígia Nunes, que investiga o caso, informou que Elida estava no banco carona quando uma dupla em moto se aproximou do veículo e efetuou vários disparos.

Elida foi atingida e não resistiu aos ferimentos. O marido foi baleado de raspão e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). A filha do casal não ficou ferida.

A suspeita, que não teve o nome divlgado, foi detida para prestar esclarecimento. Ainda conforme o Calila Noticias, ela não teria aceitado o fim do relacionamento com o ex, e ficou inconformada ao saber que ele aceitou voltar com a professora,

adblock ativo