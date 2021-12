Professora é diagnosticada com meningite C

A professora Regiane da Silva Barbosa, de 36 anos, que foi internada na última sexta-feira, 2, no Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana (distante a 108 quilômetros de Salvador), teve o diagnóstico de meningite confirmado pelo Laboratório Central (Lacen), na manhã desta terça, 6.

Um boletim médico afirmou que a pacinete está com a forma mais grave da doença, a meningite meningocócica tipo C", e permanece internada no HGCA. Ela deu entrada na unidade hospitalar com a suspeita da doença (fortes dores de cabeça, pescoço e febre) e ficou por 72h na semi-UTI (a chamada sala vermelha), com outros pacientes, oferecendo risco de contágio. Na noite de segunda, 5, a professora foi encaminhada para a UTI, onde está em isolamento.

"Isto é um absurdo, foi preciso a gente ter denunciado para que eles a levasse para o isolamento. Tanto ela como outros pacientes correram risco de contaminação e de outras infecções", desabafou o marido da professora, José Nunes Barbosa.

Segundo nota do hospital, a paciente respira com a ajuda de aparelhos e é mantida sedada, mas embora o quadro seja grave, ela está estável. A unidade informou também que desde o primeiro momento adotou todas as ações para o caso. "Todos que tiveram contato com a pacientes, sejam eles pacientes, familiares e alunos, já foram medicados de acordo com os critérios técnicos e protocolos do Ministério da Saúde."

Ainda de acordo com o comunicado, a paciente já passou por uma avaliação de um infectologista e que não há necessidade de transferi-la para uma unidade de referência em Salvador. "Uma vez que a necessidade era para uma vaga de UTI, mas como foi encontrada aqui, ela permanecerá na unidade recebendo todo o tratamento especifico para a doença."

Mas a suspensão da transferência desagradou os familiares da professora que reclamam que no HGCA ela não terá atendimento específico para o caso. "O Couto Maia é o hospital referência e lá ela terá profissionais especializados no problema dela. Por isto não aceitamos que ela não seja encaminhada para lá", desabafou José Nunes.

Ele disse que tem consciência que o estado de saúde da esposa é grave, mas que deve piorar se a mesma continuar no HGCA. "Eles não tem o suporte do hospital especializado. Se a minha mulher morrer o que eles vão fazer. Estão tentando corrigir um erro com outro ainda maior", disse.

Acompanhado de familiares José Nunes esteve em programas de rádio e TV para solicitar ajuda para que a professora seja transferida para o Couto Maia o mais rápido possível. "Se deus quiser levá-la que seja, mas pelo menos saberemos que ela teve o tratamento adequado", frisou.

adblock ativo