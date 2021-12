Professora de Ribeira do Pombal é morta a facadas

Uma idosa foi morta por golpes de faca na tarde desta sexta-feira, 25, no município de Ribeira do Pombal (distante 286 km de Salvador).

De acordo com o site Calila Notícias, Vanda Oliveira de Carvalho, 62 anos, era professora e chegou a ser socorrida por populares sendo encaminhada para Emergência do Hospital Geral Santa Tereza, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após fugir, o suspeito Guttemberg Jesus dos Santos foi localizado e preso. Em nota, a Polícia Civil de Ribeira do Pombal informou que "após conversas por celular com a autoridade policial o mesmo se entregou".

Ainda não há informações sobre a motivação do crime de feminicídio.

