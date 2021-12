Professora da Uneb e sobrinha são sequestradas e mortas

Os corpos de Marcilene Oliveira Sampaio, professora da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), e Ana Cristina, sua sobrinha, foram encontrados na zona rural de Vitória da Conquista (509 km de Salvador), nesta quarta-feira, 20. As mulheres foram sequestradas no final da noite da terça-feira, 19.

Segundo informações do Blog do Anderson, dois homens agrediram, além das vítimas, o pastor evangélico marido da professora, Carlos Eduardo de Souza. Os autores frequentariam o mesmo templo do casal. Os suspeitos serão levados ao Presídio Advogado Nilton Gonçalves.

A Uneb emitiu nota de pesar pela morte de Marcilene e disse estar na "expectativa de que a apuração das circunstâncias da morte seja realizada e concluída com celeridade". Segundo o comunicado, a vítima era mestre em Linguística pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e iniciou a sua carreira na Universidade em 2004.

A 10ª Coordenadoria de Polícia do Interior irá investigar o caso.

