Professor reage a assalto e é morto a tiros dentro de casa em Barra da Estiva

O professor e diretor do Centro Educacional Rio Preto, Zemário Luz Caires, foi morto a tiros na noite de terça-feira, 6, dentro de casa após reagir a uma tentativa de assalto, no município de Barra da Estiva (484 km de Salvador).

De acordo com o Blog do Anderson, um criminoso teria invadido a residência do professor, por volta das 22h, para roubar uma motocicleta que estava na garagem. O professor teria sido baleado ao tentar impedir assalto.

Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Susy Zanfretta, em Barra da Estiva, mas não resistiu. O corpo foi levado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Brumado. Até o momento, ninguém foi preso.

