Professor morre após passar mal durante protesto em Irecê

Um professor morreu nesta segunda-feira, 19, após passar mal durante uma manifestação contra a reforma da Previdência em Irecê (a 481 km de Salvador).

Cleiton Souza foi internado no Hospital Regional de Irecê, mas não resistiu. Ele morava na localidade conhecida como Lagoa Velha de Canarana e era professor da rede municipal, segundo o site Irecê Repórter.

A reportagem do Portal A TARDE entrou em contato com o hospital, que não confirmou a causa da morte do professor.

