Professor é encontrado morto dentro de apartamento na Bahia

Um professor foi encontrado morto dentro do apartamento onde morava, no município de Vitória da Conquista (a 518 quilômetros de Salvador), na noite desta segunda-feira, 22. Antônio Francisco dos Santos lecionava literatura e língua portuguesa.

Segundo informações do Blog do Rodrigo Ferraz, o corpo do educador foi encontrado com sinais de estrangulamento. De acordo com o Departamento de Homicídios (DH) de Vitória da Conquista, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos da vítima e constatou a morte do professor.

O corpo foi removido por agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para que as causas da morte sejam confirmadas.

