Professor é encontrado morto com sinais de violência sexual

O corpo do professor da rede municipal da cidade de Guaratinga (distante a 422 km de Salvador), Romilson Oliveira Pereira, foi encontrado morto com sinais de violência sexual no fim da manhã desta quinta-feira, 18.

Segundo informações do site Radar 64, o corpo do docente foi localizado por um trabalhador rural em uma fazenda no povoado de Monte Azul. Romilson Oliveira estava desaparecido há alguns dias.

De acordo com testemunhas, o professor estava sem roupas, com marcas de facadas nas costas e apresentava sinais de estupro. O órgão genital e as suas orelhas foram mutiladas.

Até o momento, ainda não há suspeitos para o crime. As escolas do Campo, Jesus te Ama e Alagoinhas, onde o professor ensinava, suspenderam as aulas desta sexta, 19.

adblock ativo