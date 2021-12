Professor é achado morto dentro de casa em Amargosa

O corpo de um ex-professor da rede estadual de ensino foi encontrado da casa onde morava, na noite desta segunda-feira, 14, em Amargosa (a 231 km de Salvador).

De acordo com sites locais, por volta das 22h, as polícias Militar e Civil foram acionadas por vizinhos que notaram o mau cheiro vindo da residência. Foi necessário um chaveiro para abrir a porta da casa, onde foi encontrado o corpo em fase avançada de decomposição.

Como já estava no local há vários dias, não foi possível notar inicialmente se o corpo tinha marcas de violência. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi encaminhado para fazer a remoção do corpo e realizar a perícia que irá apontar as causas da morte.

A vítima estava desaparecida há cerca de 4 dias e era professor de história do Colégio Estadual Pedro Calmon. O caso foi registrado na Polícia Civil, que investiga o crime.

