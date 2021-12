Professor do Senac de Feira morre ao ser baleado na BA-052

O professor de culinária Genário Borges de Freitas Filho, de 37 anos, do Senac de Feira de Santana (a 109 km de Salvador), foi morto na noite de segunda-feira, 20, por volta de 23h, na BA-052.

Borges trafegava pela rodovia em um carro modelo Ford K quando foi atingido por um disparo de arma de fogo no ombro esquerdo e morreu no local.

O crime aconteceu no distrito de Bonfim de Feira e a autoria e motivação são desconhecidas. O sepultamento foi realizado no fim da tarde desta terça, 21, no cemitério Senhor do Bonfim.

Ele já havia participado do programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, e lançado o livro Aprendendo a Cozinhar em 2010.

