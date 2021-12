Professor denunciado por assédio é demitido da Uneb

Apontado como autor de infração disciplinar e por prática de conduta proibida ao servidor público, o professor de sociologia Alex Sandro Macedo Almeida foi demitido do cargo que ocupava no campus da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) de Eunápolis (distante a 650 km de Salvador), localizada no extremo sul baiano.

A decisão foi publicada nesta quinta-feira, 22, no Diário Oficial do Estado e subscrita pelo reitor da instituição, José Bites de Carvalho. Na decisão, o reitor atribuiu a demissão aos elementos apurados em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instalado em novembro do ano passado e à recomendação da Procuradoria Jurídica da Uneb.

As denúncias contra o professor começaram a circular nas redes sociais a partir de junho de 2016 por meio de relatos de alunas do campus, motivando a abertura de um processo de Sindicância, que embasou a instalação do PAD.

Em sua defesa, o professor sempre negou que tenha cometido assédio, alegando que só abordou o tema em sua disciplina. Entretanto, pelo menos 10 estudantes confirmaram em seus depoimentos que as abordagens foram desrespeitosas.

As alunas aguardam ainda o desdobramento das denúncias levadas até o Ministério Público da Bahia na cidade, que também apura a conduta do professor. Ele tinha o cargo de Assistente nível A no Departamento de Ciência Humanas da Uneb/Eunápolis.

