Professor de dança é morto em emboscada no interior da BA

O professor de dança Cláudio Pereira da Silva, 38 anos, foi assassinado na noite desta quarta-feira, 21, na cidade de Itabuna (a 436 quilômetros de Salvador). Ele foi vítima de uma emboscada nas proximidades da Câmara Municipal de Vereadores, no bairro Nossa Senhora da Conceição.

Conforme o Blog do Marcelo, Cláudio, que era popularmente conhecido com "Chico Dance", teria recebido uma ligação durante uma aula na praça Rio Cachoeira e saiu para encontrar o autor do telefonema. Logo em seguida, ele foi surpreendido pelos suspeitos que se aproximara em um carro e efetuaram diversos tiros. Ele morreu na hora. O caso é investigado pela Polícia Civil.

