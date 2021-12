Professor de academia é assassinado em Feira de Santana

Um homem foi morto a tiros na noite deste domingo, 19, na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). A vítima, identificada como Wellington Bastos Alves, 27 anos, seria professor de uma academia de musculação, segundo o site Acorda Cidade.

O crime aconteceu por volta das 22h, na rua 29, no Conjunto Feira VII. De acordo com o site local, os tiros atingiram as costas e peito direito de Wellington. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da cidade. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios (DH) de Feira.

