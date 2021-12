Professor da Ufba morto em Jaguaripe será sepultado em BH

O corpo do professor aposentado do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Marcus Vinicius de Oliveira Silva, morto com um tiro na cabeça na noite de quinta-feira, 4, na zona rural de Jaguaripe (distante a 231 km de Salvador), será sepultado em Belo Horizonte (MG) em horário e data ainda não divulgados.

Em nota divulgada nesta sexta, 5, no site da Ufba, a entidade lamentou o falecimento "em circunstâncias tão trágicas" pois, conforme investigações da Polícia Civil na cidade, ele foi levado de sua casa por dois homens e depois encontrado morto em uma estrada vicinal, perto do povoado de Pirajuía.

A delegada plantonista de Jaguaripe, Mara Lúcia Rosa, se deslocou nesta sexta para o povoado onde o professor morava, a cerca de 100 km da sede do município. Com a equipe de investigadores, ela ouviu testemunhas e pessoas conhecidas do professor. Até o início da noite desta sexta ninguém havia sido preso.

Segundo nota de lamento divulgada pela Ufba, a morte do docente foi "em função de sua atividade política na mediação de conflitos de terra".

adblock ativo