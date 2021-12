Professor da Ufba é baleado no peito em assalto na orla de Fortaleza

O professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Sérgio Sobreira, 55 anos, foi baleado no peito durante um assalto no pré-Carnaval da cidade de Fortaleza, no Ceará. O fato aconteceu no sábado, 6, na Praia de Iracema.

O docente foi atingido após ter "cambaleado no susto" durante a abordagem do criminoso, como relatou uma testemunha, segundo "O Povo". Ainda conforme o jornal, o tiro passou de raspão pelo coração, fazendo ele perder muito sangue. A bala, no entanto, não atingiu nenhum órgão vital.

Um anestesista que também estava no evento, e presenciou o crime, conseguiu prestar os primeiros socorros ao professor e o levou para o Instituto Doutor José Frota (IJF), onde ele foi operado. O estado de saúde dele é estável. Sobreira permanece na UTI.

A equipe do Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) de Fortaleza, que informou que o crime ainda está sendo investigado. O órgão, no entanto, não forneceu mais detalhes sobre o crime.

Procurada, a Ufba informou que acompanha o caso e que já entrou em contato com os familiares de Sobreira. A universidade disse também que presta assistência ao professor, que faz parte da Faculdade de Comunicação da instituição.

Nas redes sociais, amigos e colegas do professor lamentaram o ocorrido, como o diretor teatral e presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro. No Facebook, ele escreveu: "Na torcida pela recuperação do querido Sérgio Sobreira, mais uma vítima da violência desenfreada que se espalha nesse país".

*Sob supervisão do editor Juracy dos Anjos

