Produtos importados são apreendidos durante operação em Feira de Santana

Diferentes mercadorias importadas foram apreendidas nesta quinta-feira, 9, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), durante uma operação da Polícia Federal (PF) e da Receita Federal.

As equipes cumpriram um mandado de busca e apreensão em duas residências localizadas no município, utilizadas como depósito de produtos importados que seriam revendidos de forma irregular. Nos locais, foram encontradas estantes com óculos escuros, de grau e infantis, de diversas marcas.

Segundo informações da PF, as duas residências pertencem a uma pessoa de nacionalidade chinesa, que deve responder pelo crime de descaminho. Os produtos suspeitos serão retidos pela Receita Federal.

adblock ativo