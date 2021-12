Produtores rurais de Ilhéus ocupam aeroporto da região

Cerca de 2500 produtores rurais ocuparam o Aeroporto Jorge Amado, na cidade de Ilhéus (distante 456 Km de Salvador), nesta sexta-feira, 10, para protestar contra as invasões de propriedades que vêm ocorrendo e assustando moradores da região. A manifestação, iniciada por volta das 10 horas na Praça Cairu, no centro da cidade, ocorre de forma pacífica e reúne produtores, trabalhadores e familiares. Eles pretendem permanecer acampados por tempo indeterminado, até que os governos estadual e federal se pronunciem. Um efetivo de 280 policiais militares e três representantes da Polícia Federal estiveram no local para garantir a segurança durante o protesto.

Inicialmente, os manifestantes ocuparam a parte interna do aeroporto, mas permanecerão na parte externa, onde já instalaram barracas, até que seja dada uma solução. "Vamos fazer um vigília até que o problema seja resolvido. Não vamos sair até que tenhamos uma resposta", disse o presidente da Associação de Pequenos Agricultores de Ilhéus, Una e Buerarema, Luiz Henrique Uaquim. A entidade representa cerca de 20 mil pequenos agricultores do sul da Bahia.

De acordo com Uaquim, um grupo de homens armados já realizou 18 invasões, nos últimos 20 dias, em pequenas propriedades e expulsou famílias. Algumas delas não têm mais para onde ir. As invasões deram início a uma onda de violência nas localidades rurais. Há suspeitas de que os ataques sejam realizados por traficantes e supostos índios que declaram pertencer a tribo dos Tupinambá, que fica no distrito de Olivença.

Entre as vítimas está o agricultor Celso Andrade, de 83 anos, que teve sua propriedade de quatro hectares invadida pelo grupo, com armas de fogo. Ele foi expulso da residência com uma arma na cabeça. O mesmo aconteceu com o proprietário de prenome Juvêncio, de 77 anos, e a esposa Maria de Lourdes. A área de 33 hectares foi invadida pelo grupo de supostos índios que, segundo ele, levaram o cacau e as demais produções agrícolas, além de pertences que estavam na residência.

O bando também atacou a fazenda de Gregório Clemente, 79 anos, na região de Sant'aninha, distrito de Ilhéus. A propriedade de 25 hectares pertence a seis irmãos. Cerca de 30 homens chegaram armados e expulsaram a família.

O delegado federal Alex Cordeiro afirma que o bando é formado com cerca de 50 homens, que costumam atacar as propriedades alegando que os moradores não tem direito à terra. Segundo o depoimento das vítimas, eles expulsam os proprietários das fazendas, realizam saques e depois de três dias deixam o local em busca de uma nova invasão. Há informações de que um dos líderes seja um índio de prenome Luciano, mais conhecido como "Negão da Luz". Os alvos são preferencialmente idosos, que muitas vezes são feitos reféns.

Nenhuma prisão foi feita até o momento. Segundo o delegado, por conta das invasões ocorrerem na área rural, é difícil haver flagrante.

O conflito existe, segundo o presidente da Associação, porque a região está ocupada por pequenos proprietários da agricultura familiar, assentados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e índios, que reivindicam a demarcação de terra para a criação da reserva indígena. "O processo está no Ministério da Justiça", diz Luiz Henrique Uaquim.

Exigências - Com o protesto, a Associação tem duas exigências. A primeira, que as 18 propriedades invadidas sejam devolvidas imediatamente. Em seguida, que seja realizada uma mesa-redonda com representantes da Justiça, Governo e Fundação Nacional do Índio (Funai), para se reconstruir um relatório de demarcação de terras na região. As queixas das invasões foram registradas na Delegacia da Polícia Federal, em Ilhéus, e encaminhadas ao Ministério Público Federal.

