Produtores ilegais de carvão são presos em Entre Rios

A Polícia Militar de Entre Rios (município 140 km distante de Salvador) prendeu na última terça-feira, 19, um grupo que havia destruído uma extensa área de Mata Atlântica e uma reserva legal da Fazenda Algodão, na zona rural da cidade, para a produção ilegal de carvão.

Edivaldo Campos dos Santos, Paulo Henrique dos Santos, Elias Rocha da Conceição, Leando de Jesus Santos, Eduardo dos Santos Lima e Esmeraldo Jesus de Oliveira foram presos em flagrante, quando preparavam o carregamento de mais um lote de carvão para distribuição em várias cidades.

Os policiais apreenderam com o grupo um trator, três caminhões de carga, uma motocicleta e 600 litros de óleo diesel, que era utilizado para abastecer os caminhões, o trator e os fornos para a queima de madeira. Uma carga com 850 sacos de carvão, cada um pesando 60 kg, também foi apreendida.

O delegado Antonio Lima, titular da Delegacia Territorial de Entre Rios, solicitou perícia no local para determinar a extensão da área desmatada e descobrir as espécies destruídas com as queimadas. A polícia busca agora identificar o proprietário da fazenda.

Os homens foram autuados por crime ambiental, produção e venda ilegal de carvão e formação de quadrilha. Todos encontram-se custodiados na carceragem da delegacia, à disposição da Justiça Criminal.

