Produtores do oeste baiano recebem alerta sobre lagarta

A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), da Secretaria da Agricultura (Seagri), divulgou nota nesta quarta-feira, 23, alertando os produtores de soja e algodão do oeste da Bahia sobre a incidência da lagarta helicoverpa armígera.

Com o início das chuvas na região, a orientação é que o produtor monitore a lavoura, eliminando todo o resto da cultura (tiguera). Também é preciso adotar medidas de controle e manejo ainda na fase inicial da lagarta, uma vez que, conforme a Adab, recentemente foram realizados plantios de soja e milho que devem emergir ao longo desta semana.

De acordo com o diretor de defesa sanitária vegetal da Adab, Armando Sá, quanto maior e mais desenvolvida fica a lagarta, torna-se mais difícil o manejo da praga. Segundo ele, o monitoramento é eficiente para o controle da praga, evitando assim a inviabilização do agronegócio e os prejuízos aos produtores baianos

Armando Sá lembra, ainda, que o controle químico, por meio do benzoato de emamectina, foi proibido pelo Ministério Público do Estado.

Conforme a Adab, as medidas do plano criado pelo grupo gestor com os produtores entram em vigor após a próxima reunião, que acontece no dia 30 deste mês. Algumas ações que devem ser adotadas são o controle biológico e a área de refúgio.

Por isso, em caso de dúvida, o produtor deve procurar o escritório da Adab mais próximo para orientação, bem como a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa).

