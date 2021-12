Produtores de cacau denunciam empresa suspeita de apropriação indébita e estelionato

Produtores de cacau da região de Ilhéus denunciam a empresa Calheira Almeida S/A suspeita de crime de apropriação indébita e estelionato. Em contato com o portal A TARDE, fornecedores da empresa informaram que foram lesados pelo empreendimento que oferecia serviço de depósito de armazenamento, negociação e venda do produto na região. Os denunciantes entraram com uma ação no Tribunal de Justiça da Bahia contra a empresa.

Um dos fornecedores, Antônio Carlos Mesquita Pimenta, produtor de cacau há mais de 50 anos e cliente da Calheira Almeida, informou que após vender o produto dos fornecedores, a empresa não repassou o valor, nem devolveu os produtos, lhe causando um prejuízo de R$ 300 mil.

Em abril de 2018, a empresa chegou a emitir uma carta alegando que, em decorrência da queda do cacau na região e de doenças que atingiram as plantações, iriam suspender temporariamente as atividades com os fornecedores e que fecharia o escritório da filial para ajustes internos.

Carta enviada pela empresa Calheira Almeida S/A aos produtores de café da região de Ilhéus.

Segundo o advogado Roberto Rehem, representante do produtor Antônio Carlos Mesquita, dentre os encontros marcados pela Calheira Almeida S/A, apenas dois chegaram a acontecer no ano passado. Durante as reuniões a empresa alegou que devolveriam o valor do prejuízo aos fornecedores em forma de espécie ou de bens. O advogado também informou que entrou com uma queixa crime por apropriação indébita e aguardam o andamento do processo pela comarca de Ilhéus.

Outro produtor da região, que não quis se identificar, relatou que a empresa chegou a vender o cacau de sua propriedade sem autorização legal, mesmo após divulgar a carta com a suspensão das atividades. Ele entrou com uma ação judicial contra o empreendimento por estelionato.

"Nem uma casa eu tenho"

Almir Santos, de 56 anos, trabalha em uma fazenda de Ilhéus há 18 anos e também foi um dos clientes lesados. Sócio de um produtor de cacau, Almir alega que teve um prejuízo de aproximadamente R$ 110.400, que seriam destinados para construção de uma casa própria na área rural da região. "Nem uma casa eu tenho. O que eu queria mesmo era me aposentar, pegar um pedaço de terra e construir minha casinha".

Esclarecimento

O A TARDE tentou contato com a empresa Calheira Almeida S/A, mas até a publicação desta reportagem não obteve resposta.

*Sob supervisão da editora Maiara Lopes

