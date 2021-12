Produtor rural morre em queda de avião em Luís Eduardo

Um avião de pequeno porte caiu no município baiano de Luís Eduardo Magalhães (a 797 km de Salvador) na manhã desta quinta-feira, 25, por volta de 7h15. O piloto e produtor rural Dirceu Montani Filho, de 30 anos, morreu no acidente. Ele tinha acabado de decolar do aeroporto da cidade, quando a aeronave começou a perder altitude, caindo próximo à pista de decolagem. O equipamento explodiu com a batida no solo, de acordo com testemunhas.

<GALERIA ID=18250/>

Ainda não há informações do que teria provocado a queda. Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Barreiras seguem para o local do acidente para realizar a perícia. O laudo deve ser concluído em 30 dias.

Dirceu pilotava um equipamento Elite VFR, de propriedade de um amigo, já que o dele está em manutenção. Ele seguia para Barreiras, onde pegaria um amigo, também produtor rural, e os dois seguiriam para o município de Bom Jesus da Piauí, onde a família tem propriedades rurais.

Dirceu era casado e deixou uma filha de um ano.

<VIDEO ID=1321078/><VIDEO ID=1321027/>

