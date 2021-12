Produtor de eventos é morto com facada no pescoço em Feira

O produtor de eventos e colunista social Cristin Antonio de Almeida, conhecido como Christy Helmayd, de 56 anos, foi morto na madrugada desta segunda-feira, 8, por volta de 0h20, em um bar de Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

O crime ocorreu em um estabelecimento localizado na avenida João Durval, onde a vítima estava desde as 22h30.

Segundo informações de testemunhas, Christy assistia à TV no local quando um homem ainda não identificado se aproximou e desferiu um golpe de faca em seu pescoço, fugindo em seguida.

O produtor chegou a ser atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram a perícia no corpo. O velório será realizado na capela do hospital Dom Pedro Alcântara. Ainda não há informações sobre o horário do sepultamento.

O suspeito ainda não foi localizado pela polícia. As informações são do site Acorda Cidade.

