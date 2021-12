Produção de mudas de eucalipto na Bahia recebe investimento de R$ 13 milhões

A produção de mudas de eucalipto será ampliada na Bahia com o investimento na ordem de R$ 13 milhões no viveiro da Fazenda Salgado, localizado na cidade de Inhambupe, no litoral norte. Com este incremento, a empresa irá ampliar a capacidade anual de geração de mudas dos atuais 4 milhões para 15 milhões. O objetivo é atender às unidades da organização na Bahia e em São Paulo.

“O projeto na Salgado visa aumentar a sustentabilidade do negócio, trazendo melhores condições de trabalho para os colaboradores e mais segurança no processo produtivo, haja vista o grande potencial da região em gerar mudas de boa qualidade”, explica Maurício Prieto, gerente de Viveiros da Bracell BA, acrescentando que a obra será concluída agora em abril.

A ampliação, de acordo com Prieto, será aliada com a modernização do sistema de manejo de irrigação, que une a tecnologia com o conhecimento técnico dos colaboradores. “É a tecnologia de fato trabalhando para o colaborador, que passará a controlar todo o processo in loco, por meio de um computador de mão”, destaca.

Ainda conforme ele, o sistema também foi preparado com um robusto plano de contingência, trazendo mais estabilidade para o programa de produção de mudas, reduzindo o impacto de situações indesejadas e garantindo, assim, a qualidade das mudas para a realização dos plantios florestais.

A empresa conta também com o viveiro Quatis, no município de Entre Rios (BA), que tem capacidade anual de produção de 20 milhões de mudas clonais de eucalipto. Os produtos são destinados aos plantios próprios da companhia e à venda para outras organizações. Nas duas operações, a Bracell emprega 300 trabalhadores. A doação foi realizada pela Bracell.

adblock ativo