Produção de grãos em Feira de Santana deve atingir recorde em 2019

Se o tempo for generoso e as chuvas bem distribuídas ao longo dos próximos três meses, projeções indicam que a safra de feijão e milho deste ano nas pequenas propriedades rurais do município baiano de Feira de Santana poderá chegar a 270 mil toneladas. Numa boa safra, as propriedades colhem cerca de 140 quilos de feijão e outros 120 de milho.

De acordo com a Secretaria de Agricultura, Recursos hídricos e Desenvolvimento rural (Seagri), o mais importante é que toda a produção é orgânica, o que pode agregar maior valor aos produtos. “Não temos necessidade de usar defensivos agrícolas nas nossas propriedades, que não registram com frequência problemas de pragas ou doenças”, explicou o secretário de Agricultura, Joedilson Freitas.

Esse crescimento acontece em meio a uma queda da estimativa de produção de grãos no estado. Segundo o IBGE, a primeira estimativa para a safra baiana de cereais, leguminosas e oleaginosas (também conhecidos como grãos) em 2019 totalizou, em janeiro, 7.766.825 toneladas, que representa uma queda de 16,7% em relação à safra recorde de 2018 (9.323.119 toneladas).

