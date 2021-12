Procon orienta consumidores que tiveram danos com o apagão

Os consumidores que sofreram danos causados pelo apagão que atingiu os estados da região Nordeste no país, na quarta-feira, 28, podem registrar reclamação na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ou propor ação no Poder Judiciário, conforme orienta o Procon-BA, órgão da Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Os direitos dos lesados estão previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Quem também teve problema pode se dirigir a qualquer unidade do Procon, a fim de que seja prestada a devida orientação sobre a reparação dos danos.

O Procon orienta, ainda, que o consumidor registre, através de fotografias, os aparelhos eletroeletrônicos que tenham sido danificados durante o apagão para que as imagens possam facilitar a comprovação da lesão aos seus direitos.

De acordo com o órgão de defesa do consumidor, independentemente da apuração dos fatos que ocasionaram o blecaute, deve o consumidor ser ressarcido pelos danos causados pelo apagão. Conforme o Procon, os danos podem ser responsabilizados tanto a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) quanto a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF).

adblock ativo